Non concordo con i governi di destra, spiega in conferenza stampa

Roma, 21 nov. (askanews) – Per il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, l’elezione in Argenitina di Javier Milei è stato un “autogoal”.”Per dirlo con una parola, con tutto il rispetto, è stato un autogoal”, ha detto in conferenza stampa a Città del Messico.”E sebbene rispetti la decisione della gente, non sono d’accordo con i governi di destra”, ha aggiunto.