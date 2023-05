Presidente Ordine Tsrm e Pstrp Milano incontra assessore Bertolè

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto ieri 29 maggio, negli uffici dell’Assessorato al Welfare e Salute del Comune di Milano di via Sile, un incontro fra il presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, Diego Catania, e l’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolè, in presenza del consigliere Filippo Barberis. L’incontro consolida un’intesa avviata nel tempo fra il Comune e l’Ordine, allo scopo di mettere le risorse delle 18 Professioni di area sanitaria tecnica, della riabilitazione e della prevenzione a disposizione della cittadinanza. “Come rappresentante di oltre 15.000 Professionisti Sanitari, ritengo che il nostro Ordine abbia tanto da dare alla comunità – afferma Catania -. Il nostro desiderio è quello di ‘mettere in Comunè le professionalità che contraddistinguono le nostre aree disciplinari, aprendo punti di contatto e di confronto con i cittadini presso le strutture del territorio. Penso, ad esempio, ai Centri Socio Ricreativi Comunali, luoghi di riferimento della popolazione anziana, che potrebbero ospitare incontri formativi su tematiche rilevanti per la salute e la prevenzione nella terza età”. “Creare sinergie con il mondo delle Professioni Sanitarie – commenta l’assessore Bertolè – per promuovere insieme consapevolezza e conoscenza è lo scopo che il Comune di Milano si è riproposto quando, con l’avvio di questa consiliatura, il Sindaco ha scelto di istituire un Assessorato che portasse la delega alla Salute nel proprio nome. Una decisione che porta con sè l’impegno a lavorare per stimolare il sistema sanitario regionale ad aderire sempre di più a un modello di prossimità che vada incontro ai nuovi bisogni dei cittadini. Lo faremo anche a partire da iniziative di socialità come ‘Salute in Comunè, una giornata di partecipazione che si terrà il prossimo 10 giugno nella splendida cornice di Villa Scheibler e che sarà l’occasione per i milanesi per conoscere e incontrare le realtà e le associazioni del territorio che promuovono stili di vita sani”. L’iniziativa del 10 giugno rappresenta la prima tappa di un percorso che porterà l’Ordine ad aprirsi sempre di più alla cittadinanza. “L’incontro fra la persona e il Professionista Sanitario è il punto di partenza di ogni rapporto di cura – conclude il Presidente dell’Ordine -. Grazie all’attivazione di iniziative concrete in collaborazione con il Comune di Milano e con l’Assessore Bertolè, potremo rispondere a un bisogno di dialogo che spesso va di pari passo con quello di salute, offrendo le nostre competenze umane e professionali”. (ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Ordine Tsrm e Pstrp