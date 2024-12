Presidente Stellantis John Elkann in visita alla Maserati

MODENA (ITALPRESS) – John Elkann, Presidente di Stellantis, ha fatto visita alle colleghe e ai colleghi di Maserati presso la storica sede di Modena. Come annunciato nel videomessaggio che ha raggiunto le persone di Stellantis lunedì sera, il Presidente sta visitando numerose sedi e stabilimenti del Gruppo in tutto il mondo. Appena rientrato da Auburn Hills negli Stati Uniti, Elkann si è recato immediatamente presso lo stabilimento di viale Ciro Menotti, dove ha incontrato Santo Ficili, Amministratore Delegato di Maserati, l’intero leadership team della Casa del Tridente, l’Engineering team – recentemente istituito – e tutte le persone.

Forte di 110 anni di storia iconica, Maserati ha la sua casa a Modena, sede e cuore pulsante di tutte le principali attività dell’unico marchio di lusso di Stellantis. Con una vocazione alle prestazioni, all’innovazione, al design, alla qualità e alla tecnologia, Maserati oggi continua a scrivere il futuro della mobilità nel segmento del lusso, seguendo una strategia ambiziosa in linea con le aspettative dei propri clienti.

Tutti i modelli attualmente in produzione e quelli futuri sono e saranno 100% disegnati, sviluppati e prodotti in Italia, presso gli stabilimenti di Mirafiori a Torino, di Cassino e – in particolar modo – di Modena, fiore all’occhiello per la produzione delle auto super sportive con la spyder MC20, la cabrio MC20 Cielo e la nuovissima GT2 stradale.

Proprio a sottolineare la costante vocazione all’innovazione, in viale Ciro Menotti il Leadership team dell’azienda lavora a stretto contatto con una nuova squadra composta da circa 130 esperti tra ingegneri e tecnici, che segue esclusivamente lo sviluppo della gamma attuale e dei modelli futuri, operando in stretta collaborazione con l’Engine Lab e contribuendo ad indirizzare il Marchio verso un posizionamento più elevato nel segmento lusso. “La nostra industria sta attraversando momenti duri. Insieme, abbiamo affrontato numerose sfide in passato e le abbiamo già trasformate in opportunità a vantaggio di tutti coloro che lavorano con noi, sia internamente sia esternamente: colleghi, concessionari, clienti e fornitori, oltre alle Istituzioni. Credo fermamente che in questi frangenti sia necessario rimanere uniti e, per questo motivo, ho deciso di essere accanto alle nostre persone e di recarmi oggi presso la storica sede di Maserati a Modena. Desidero ringraziare personalmente tutte le colleghe e i colleghi che con il loro lavoro, la loro passione e la loro energia continueranno a raggiungere importanti risultati per Maserati” ha commentato

John Elkann, Presidente di Stellantis.

“Sono felice di accogliere John Elkann a Modena, per incontrare le persone che fanno di questo straordinario Marchio non solo il più longevo della Motor Valley, ma anche il portabandiera di una visione unica di lusso italiano nel mondo. Abbiamo recentemente celebrato il nostro cento decimo anniversario: siamo forti di un passato unico e siamo proiettati nel futuro con una grande energia” ha dichiarato Santo Ficili, Amministratore Delegato di Maserati.

