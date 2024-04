Presidente Tsrm e Pstrp Milano “Crisi sistema sanità, coinvolgere professioni”

MILANO (ITALPRESS) – “L’inclusività del nostro Sistema sanitario Nazionale rischia di ridursi a un concetto sempre più astratto e svuotato di significato”. Lo dice Diego Catania, Presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio. “Vi è una mancata risposta ai bisogni della popolazione da parte della sanità pubblica, tanto che il 51% degli italiani sceglie la sanità a pagamento, mentre addirittura il 42% dei cittadini con redditi bassi, impossibilitato ad accedere al sistema privato, è costretto a rinunciare alle cure” aggiunge.

“Queste criticità strutturali richiedono un intervento su larga scala, ma, a mio avviso, una parte della soluzione è già sotto i nostri occhi. Il nostro SSN, infatti, non sta mettendo pienamente a frutto le risorse e possibilità a disposizione, come il tesoro ‘nascostò delle sue numerose Professioni. I profili degli Ordini TSRM e PSTRP sono portatori di competenze insostituibili in diversi settori che, se riconosciute e impiegate nei contesti opportuni, possono offrire un apporto decisivo nell’indirizzare la persona verso il percorso di salute più efficiente” commenta.

Anche negli ambiti in cui il principio di multiprofessionalità viene realizzato, tuttavia, spesso manca un altro tassello fondamentale: la capacità di creare e mantenere il dialogo fra le Professioni Sanitarie. “Per anni abbiamo parlato di approccio multidisciplinare e multiprofessionale; ora dobbiamo guardare ancora oltre, verso un orizzonte di interprofessionalità – sottolinea il Presidente dell’Ordine -. Questo approccio improntato alla sinergia e al dialogo deve estendersi a tutte e 30 le Professioni Sanitarie riconosciute dallo Stato italiano e ovviamente agli organi politici e istituzionali, così da superare il concetto di sanità ‘a compartimenti stagnì e dare vita, insieme, a un sistema salute davvero inclusivo”. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Tsrm-Pstrp Milano