Presidenti di Regione: Zaia al vertice di gradimento, De Luca quarto

Il veneto Luca Zaia risulta al vertice della classifica di gradimento tra i presidenti di Regione, con il 67,5%, dato in crescita dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione, secondo il sondaggio dell‘istituto demoscopico Lab21 per Affaritaliani.it. Al secondo posto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia con il 62,9% (-0,1%) e terzo Attilio Fontana, presidente della Lombardia con il 60,9% ((+0,2%). Quarti Vincenzo De Luca (Campania) e Michele De Pascale (Emilia Romagna) con il 60,4%, e quinti Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio con il 59,1%. “È un risultato che mi onora, certo – ha commentato Zaia ad Affritaliani.it – ma che considero soprattutto anche frutto del lavoro di squadra. Non è solo il successo di una persona, ma di un intero sistema che ha saputo lavorare con serietà, concretezza e visione. Ringrazio tutti coloro che, a ogni livello istituzionale e operativo, contribuiscono ogni giorno a costruire il Veneto che vogliamo: dinamico, moderno, vicino ai cittadini. E ovviamente la gente del Veneto e in Italia che mi dimostra affetto e stima: è davvero una soddisfazione importante, che rinnova l’impegno anche verso quello che potrà essere il futuro, che sono certo potrà essere ancora al servizio di tutti i cittadini”, conclude.