Presidenza Enel, Glass Lewis appoggia Mazzucchelli. In ribasso Scaroni, candidato dal Tesoro

I consulenti degli investitori istituzionali nel voto delle assemblee delle società quotate si dividono sulla candidatura di Paolo Scaroni, avanzata dal Tesoro, alla presidenza dell’Enel. Dopo che Iss l’ha appoggiata, l’altro grande proxy advisor, Glass Lewis, suggerisce ai suoi clienti di votare Marco Mazzucchelli, il candidato dell’asset manager Covalis, che aveva criticato l’opacità del processo di selezione del Mef, presentando una lista di sei candidati alternativa per il cda. Mazzucchelli, che a differenza d Scaroni è indipendente, rileva Glass Lewis, è “in posizione migliore per assicurare una supervisione indipendente a livello di board e offrire un migliore bilanciamento alla presenza dell’amministratore delegato in cda”. Per quanto riguarda le tre liste, Glass Lewis, al pari di Iss appoggia quella del comitato dei gestori di Assogestioni in quanto “è meglio posizionata per rappresentare un più ampio gruppo di azionisti d minoranza”. Per quanto riguarda la lista del Mef il proxy advisor riconosce che “alcune delle preoccupazioni sollevata da Covalis sull’opacità del processo decisionale appaiono fondate” anche se “questa sembra essere una caratteristica intrinseca del sistema di lista italiano quando le nomine sono fatte dagli azionisti”. Perplessità anche sul livello di indipendenza della rosa del dicastero: “mettiamo in discussione la scelta del Mef di includere due candidati che non sono indipendenti, in aggiunta al Ceo proposto”, una “scelta in contrasto con il trend precedente della società”. Nel 2020, ricorda infatti Glass Lewis, tutti i candidati del Mef erano indipendenti ad eccezione del ceo, Francesco Starace.