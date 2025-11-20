Prestazioni e stile per la Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid MY26

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai ha introdotto il Model Year 2026 della Santa Fe Plug-in Hybrid. Punto di riferimento nel segmento D dei SUV, grazie a design distintivo, comfort superiore e tecnologie all’avanguardia, la Santa Fe Phev MY26 evolve con nel segno di prestazioni, tecnologia e stile, mantenendo saldi i pilastri che ne hanno decretato il successo e incarnando appieno la visione “Open for More” che invita a esplorare nuove possibilità ed esperienze. L’aggiornamento introduce un notevole potenziamento del sistema ibrido ricaricabile e arricchisce le opzioni di personalizzazione, rafforzando l’identità e il carattere distintivo di un SUV pensato per chi cerca una mobilità senza compromessi. Il nuovo powertrain plug-in hybrid compie un passo avanti deciso nelle prestazioni, con una potenza complessiva che passa da 253 a 288 CV. L’incremento garantisce una guida ancora più fluida e reattiva, mantenendo l’efficienza che contraddistingue la tecnologia PHEV. Basata sul motore 1.6 T-GDi abbinato a un motore elettrico e al cambio automatico a 6 rapporti, la motorizzazione è proposta esclusivamente con trazione integrale 4WD, offrendo versatilità e comfort in ogni condizione. Anche la dotazione tecnologica raggiunge nuovi livelli: per la prima volta sulla Santa Fe Plug-in Hybrid debutta la Digital Key 2.0, aggiunta nei pacchetti Bose & Tech e Calligraphy. Grazie alla tecnologia NFC, questa innovativa soluzione permette di aprire, chiudere e avviare l’auto direttamente tramite smartphone o smartwatch compatibili, eliminando la necessità di trasportare la chiave fisica e consentendo di condividere la chiave digitale con fino a 15 utenti. Un sistema pensato per chi cerca un’esperienza di guida senza limiti, ancora più connessa, intuitiva e immediata, capace di trasformare ogni viaggio in un momento di tecnologia al servizio del comfort e della libertà.

All’interno, fanno il debutto su SANTA FE Plug-in Hybrid le nuove configurazioni di colore per abitacolo e sedili in pelle Nappa abbinati al pacchetto Calligraphy: oltre a Black Ink, è ora possibile selezionare il modello nelle nuove combinazioni cromatiche Pecan Brown e Forest Green. L’introduzione del Model Year 2026 non comporta variazioni nella struttura e nei prezzi del listino di SANTA Fe Plug-in Hybrid, che continua a essere disponibile nelle configurazioni Business e XClass, entrambe proposte con trazione integrale 4WD e in versione a 5 o 7 posti. La versione Business a 5 posti rappresenta l’ingresso alla gamma PHEV e parte da 55.800 euro, offrendo una dotazione completa che comprende il quadro strumenti digitale SuperVision TFT LCD da 12,3″, il sistema di navigazione con display touchscreen da 12,3″ compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, aggiornamenti OTA, caricatore wireless per smartphone, sedili anteriori riscaldabili, climatizzatore automatico con comandi dedicati per la seconda fila, luci interne a LED, portellone posteriore elettrico e un ampio pacchetto di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense come la guida autonoma di secondo livello con Highway Driving Assist e soluzioni come il Rear Occupant Alert.

Al vertice dell’offerta si posiziona l’allestimento XClass, che parte da 60.550 euroi nella configurazione a 5 posti e aggiunge numerosi contenuti premium alla già ricca dotazione della versione Business.

Tra questi figurano i cerchi in lega da 20″, i sedili anteriori ventilati a regolazione elettrica, i sedili posteriori riscaldabili, gli interni premium con finiture dedicate. La componente tecnologica viene ulteriormente arricchita dal pacchetto completo Hyundai SmartSense, che include sistemi avanzati come il Blind-Spot Collision Avoidance, la frenata automatica di emergenza evoluta con anche funzione Turning, il Rear Cross- Traffic Collision Avoidance, il Blind-Spot View Monitor, il Safe Exit Assist, il Remote Smart Parking Assist e l’Highway Driving Assist 2 con assistenza al cambio di corsia. L’allestimento XClass può essere ulteriormente personalizzato attraverso il Bose & Tech Pack o il Calligraphy Pack. Il primo introduce contenuti di comfort e tecnologia come il sedile guidatore con funzione memory, il volante regolabile elettricamente, il sistema audio BOSE® premium, l’Head-Up Display, un caricatore wireless aggiuntivo e la Digital Key 2.0. Il Calligraphy Pack rappresenta invece l’espressione più elevata di stile e raffinatezza del modello, grazie alla caratterizzazione estetica specifica, ai Premium Relaxation Seats, al cassetto UV-C, ai cerchi dedicati da 20″, alla Digital Key 2.0, alla maniglia a scomparsa sul montante C e agli esclusivi interni in pelle Nappa, disponibili nelle varianti Black Ink, Forest Green e Pecan Brown.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

