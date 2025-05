Prestiti d’onore a medici e dentisti under 35: fino a 120mila euro per aprire il primo studio

L’Enpam, la Cassa previdenziale dei medici e dei dentisti, mette nuovi finanziamenti a disposizione degli associati under35 e degli studenti del V e del VI anno di medicina e odontoiatria. Gli studenti iscritti facoltativamente all’Ente potranno ottenere fino a 10.000 euro per le spese necessarie a completare gli studi, mentre i medici e gli odontoiatri con partita Iva possono chiedere fino a 30.000 euro per proseguire la formazione dopo la laurea o fino a 120,000 euro per impiantare il primo studio professionale. I prestiti, si spiega, sono concessi da due banche (Banco Bpm e Banca Popolare di Sondrio) che sono state selezionate tramite gara. Enpam si farà carico delle spese d’istruttoria e degli interessi passivi, in tutto o in parte. Le rate, da restituirsi in 48 o 60 mesi, si possono cominciare a pagare anche non prima di un anno dalla concessione del prestito, se ottenuto per aprire lo studio professionale, o addirittura dopo due anni e mezzo se il finanziamento è stato chiesto durante l’università o per la formazione post laurea.

Tra i requisiti fondamentali per accedere al prestito d’onore c’è quello di essere in regola con i contributi previdenziali. Le domande potranno essere presentate tramite l’area riservata del sito dell’Enpam fino al 27 giugno. Tutti i dettagli sul bando relativo ai prestiti d’onore sono consultabili su www.enpam.it.