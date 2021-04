Prestiti per insegnanti: caratteristiche e vantaggi della cessione del quinto

Sono davvero moltissime le persone che, in una determinata fase della propria vita, ricorrono ad un prestito. C’è chi lo fa per acquistare o ristrutturare un’immobile, così come c’è chi lo fa per aprire o rinnovare la propria attività; e, ancora, c’è chi vuole aiutare i propri affetti (figli, nipoti ecc.), così come c’è chi si vuole semplicemente concedere qualche momento di serenità. Detto questo, a prescindere dalle ragioni che si celano dietro una richiesta di prestito, l’aspetto più importante è sicuramente quello legato alle modalità di restituzione della somma richiesta.

Un buon prestito infatti non deve andare ad impattare eccessivamente sulle finanze quotidiane di chi lo richiede: in altre parole la richiesta di una somma di denaro non deve andare a danneggiare eccessivamente la qualità della vita del contraente. In questa sede ci si occuperà proprio di una formula di prestito divenuta nota ed apprezzata proprio per il calcolo delle sue rate, la cessione del quinto: una formula che mette a disposizione dei cittadini cifre importanti e che, al tempo stesso, rende la restituzione del prestito sostenibile per tutti. Questa tipologia di finanziamento è pensata per alcune categorie di lavoratori in particolare. Ad esempio esiste la cessione del quinto per insegnanti, che offre numerosi vantaggi, garantendo delle interessanti agevolazioni a condizioni vantaggiose.

Che cosa è la cessione del quinto

Il prestito tramite cessione del quinto è pensato per ottenere delle somme di denaro che si potranno restituire senza vivere alcun tipo di stravolgimento nella propria vita. Come suggerito dal nome, questo prestito andrà infatti restituito attraverso rate che non potranno mai superare un quinto dell’importo netto dello stipendio (o della pensione) mensile di chi lo richiede. L’importo di questo prestito è generalmente variabile, così come il numero di rate per la restituzione, che può andare da un minimo di 24 ad un massimo di ben 120. Il prestito tramite cessione del quinto può venire comodamente richiesto da tutti i dipendenti pubblici e privati, quindi sia dagli statali che dagli impiegati di aziende.

I requisiti in tal senso sono molto semplici: il richiedente deve potere dimostrare una regolare attività di servizio o un lavoro stabile che prevedano un salario o uno stipendio fissi e continuativi. Un altro requisito importante da ricordare è che chi richiede un prestito di cessione del quinto dovrà sottoscrivere due diverse polizze assicurative: una sulla vita ed una contro il rischio impiego e/o malleverie. Questa duplice garanzia serve a tutelare l’ente di credito erogatore nel caso in cui il richiedente non sia in grado di restituire la somma che ha richiesto per ragioni quali perdita del lavoro, malattia ecc.

Insegnanti e cessione del quinto

Gli insegnanti, gli operatori scolastici e, più in generale tutti coloro che lavorino dentro l’ambito scolastico, possono facilmente richiedere un prestito con cessione del quinto dello stipendio. Tutti i professionisti di cui sopra sono infatti da considerarsi dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione e potranno spesso usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose ed a tempo di record.

Detto questo anche gli insegnanti e gli operatori impegnati presso scuole private possono fare richiesta per questo tipo di prestito attraverso il proprio ente bancario. A ciò si aggiunga che è possibile richiedere un prestito con cessione del quinto anche nel caso in cui si sia stati o si sia protagonisti di sequestri e/o pignoramenti. In questo caso l’ente potrà comunque optare per l’erogazione andando a tenere conto della differenza esistente tra la quota interessata da pignoramento ed i due quinti dello stipendio netto di chi richiede.