Presto Usa e Ue si confronteranno per l’egemonia mondiale, ma non nello sport

In questi giorni, a Roma, con molta probabilità saranno non pochi quelli che, con un sorriso tirato per quanto stanno subendo, qualcuno dicendolo, “aridatece Kissinger” o “se ci fosse stato Lui, caro lei!” sempre riferito a quel Segretario di Stato. Chi ha qualche anno sulle spalle, ricorderà come agiva il Professore di origini tedesche: prima faceva quanto si era prefisso, avendone dato per tempo parte al Presidente. Mentre comunicava solo a cose fatte la notizia ai canali dell’informazione, nazionale e mondiale. Fu allora che una parte di certa intellighentia con il tutù sparsa in giro per il mondo, non certamente con serenità e onestà di pensiero, ebbe a inveire nei suoi confronti, tacciando quel Diplomatico globe trotter di operare nè alla luce del sole, né nel buio della notte. Quindi in uno scenario simile a quello che precede l’alba o segue il tramonto. Con l’ironia che era uno dei punti distintivi della sua personalità, l’Henry influente quanto un capo di stato, rispose che riconosceva valida quella definizione della luce che illuminava molto spesso il luogo dove si trovava a operare. Per andare fino in fondo, suggerì di indicare quelle parentesi temporali

“zone grige”, comunque senza alcuna sfumatura… Allo stato non sono molte le feluche e le figure che possono essere assimilate, anche se solo a volte, all’ originale. Cosa succederà quando l’arbitro suonerà il fischio di inizio e quello della fine del meeting tra i rappresentanti di Usa e Ue?

Sarà una partita più che difficile per le squadre in campo, soprattutto per l’animo con cui sarà giocata. Se si fosse giocata entro la prima settimana di gennaio, si sarebbe potuto pensare che, in campo sarebbero scese due formazioni di vecchie glorie, che si sarebbero confrontate come al loro solito, cioè correttamente. Al momento una situazione del genere può essere Immaginata solo come un periodo ipotetico del terzo tipo, quindi il fair play per ora resta impegnato altrove. Peccato percĥe attualmente il volume del sistema produttivo italiano faceva affidamento sull’ incremento della ricettività del mercato d’oltremare. Ma é bene non fasciarsi ancora la testa perché la baruffa su quella grande distesa d’acqua è molto violenta. Tra non molto l’arbitro – un eskimese – darà il fischio di avvio della partita. Con un pensiero fisso: vinca la squadra migliore, al momento certamente la Ue. Anche perché, se così non dovesse essere, per i suoi giocatori e tifosi il dopo sarà tale da far sembrare quanto è successo fin’ora uno dei tanti scherzi di Carnevale. Oggi é l’ultimo giorno di quel periodo e Trump ha trovato il modo di renderlo memorabile per Zelensky e l’umanità intera, sospendendo l’aiuto militare degli USA all’Ukraina. E pensare che domani sarà mercoledì delle ceneri, che dovrebbe indurre a un esame di coscienza e a pentirsi di conseguenza. Sogno di una notte di mezzo inverno che ha tutti i presupposti per rimanere tale.