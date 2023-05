Prevenzione cardiovascolare, Priore: “Mia impresa prova che attività fisica aiuta gestione malattia”

(Adnkronos) – Monica Priore, nuotatrice affetta da Diabete di tipo 1, che nel 2007 ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina, è intervenuta a margine della presentazione della Terza Giornata Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, promossa da Siprec – Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, tenutasi presso il Ministero della Salute. In questa occasione è stato presentato il Documento Siprec dal titolo: “Il contributo degli interventi di Prevenzione Cardiovascolare alla sostenibilità del Sistema Sanitario in Italia”.