Prevenzione, da domani check up medici gratuiti con “Street Health Tour”: si parte da Napoli

Check up medici gratuiti per vista, udito, funzioni cardiache e concentrazione del monossido di carbonio nei polmoni, oltre a test psicologici per valutare la predisposizione verso malattie neurodegenerative. Il tutto in tempi rapidi e con l’ausilio di tecnologie innovative, per avere una consulenza offerta da medici e specialisti che analizzano lo stato di salute e danno indicazioni per uno stile di vita sano. E’ questo l’obiettivo dello “Street Health Tour 2018”, l’iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione Ania che partirà il 7 giugno da Napoli e si concluderà il 16 giugno a Salerno toccando 10 città in Campania, Puglia e Basilicata. Questo l’elenco completo delle città dove farà tappa il truck dell’iniziativa sul quale verranno allestite le postazioni per i check up medici: 7 giugno: Napoli – Piazza Trieste e Trento; 8 giugno: Benevento – Piazza Risorgimento; 9 giugno: Foggia – Piazzale Anna De Lauro Matera; 10 giugno: Barletta – via Trani angolo via Andria; 11 giugno: Trani – Piazzale Plebiscito; 12 giugno: Brindisi – Piazza Cairoli; 13 giugno: Taranto – via Mignogna; 14 giugno: Matera – Piazza Giacomo Matteotti; 15 giugno: Potenza – viale Vincenzo Verrastro; 16 giugno: Salerno – Piazza Concordia.