Prevenzione è Salute: il 19 febbraio screening gratuiti in Piazza Dante

Giovedì 19 febbraio, dalle 9:00 alle 18:00, in Piazza Dante a Napoli, arriverà “Prevenzione è Salute”, campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardiometabolico, cardio-renale-metabolico e di salute femminile, con screening ed educazione alla salute.

Nel 2026 la tappa campana, a cui sono state invitate le istituzioni, è la quarta delle 19 previste nei principali capoluoghi di regione. L’obiettivo è quello di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, favorendo informazione, consapevolezza e accesso a controlli gratuiti.

Nel corso della giornata saranno allestiti stand informativi e ambulatori mobili, dove i cittadini potranno accedere ad attività di sensibilizzazione, misurazioni cliniche di base e consulenze specialistiche, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e favorire la diagnosi precoce.