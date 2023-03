Prevenzione oncologica, accordo tra Lilt e Circolo Posillipo

Promuovere i corretti stili di vita, riconoscere lo sport come elemento fondamentale per la difesa della salute e la prevenzione delle patologie oncologiche. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa stipulato ieri fra la sezione napoletana della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ed il Circolo Nautico Posillipo di Napoli.

Alla firma del documento, sottoscritto nella sede sociale del club rossoverde dal presidente della LILT di Napoli, Adolfo D’Errico Gallipoli e dal presidente del Circolo Posillipo, Aldo Campagnola, erano presenti, tra gli altri, Sara Boscaino, vicepresidente di “Donna come prima”, associazione della LILT impegnata nella riabilitazione psico-fisica delle donne operate al seno, e, per l’associazione posillipina Filippo Smaldone, vicepresidente amministrativo, e Rodolfo Vastola, consigliere alla canoa.

In virtù di quest’accordo ventidue aderenti all’associazione “Donna come prima”, dietro la corresponsione di un contributo simbolico, parteciperanno a corsi annuali di Dragon Boat (canoa a 20 posti), usufruendo dell’attrezzatura (imbarcazione, pagaie, giubbotti) e delle strutture sportive concesse dal Circolo a titolo gratuito. L’iniziativa odierna si inquadra nell’ambito delle attività istituzionalmente svolte dal Posillipo per il conseguimento di finalità sociali attraverso lo sviluppo della pratica sportiva.