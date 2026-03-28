Prevenzione oncologica, all’alberghiero Ferraioli di Napoli l’undicesima edizione di “A Tavola con la Lilt”

Non solo gusto, ma consapevolezza: a tavola si costruisce la salute. È da questo principio che prende forma “A tavola con la LILT – Un filo di prevenzione”, lo show cooking promosso dalla LILT Napoli, presieduta da Adolfo Gallipoli D’Errico, in collaborazione con l’istituto diretto dalla dirigente Rita Pagano, in occasione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica. Testimonial l’olio extravergine d’oliva.

Protagonisti gli studenti delle classi quinte degli indirizzi Enogastronomia, Sala e Accoglienza, impegnati in un percorso formativo tra laboratorio e didattica, culminato nella realizzazione di un menu ispirato alla dieta mediterranea, modello alimentare riconosciuto per il suo ruolo nella prevenzione.

Le pietanze, elaborate sotto la guida dei docenti e dei professori di Scienze dell’Alimentazione, sono state presentate dagli stessi studenti, che ne hanno illustrato caratteristiche nutrizionali e benefici per la salute, e servite con professionalità dagli allievi di Sala.

All’iniziativa ha preso parte, adeguatamente assistiti dagli allievi di Accoglienza Turistica un parterre qualificato, con rappresentanti delle istituzioni, del mondo della scuola e delle forze dell’ordine, coinvolte anche nel progetto “Incontri per la legalità”, a testimonianza del legame tra educazione alla salute e rispetto delle regole.

“Sedersi a tavola con la LILT – ha dichiarato il presidente Adolfo Gallipoli D’Errico – assume oggi un significato ancora più importante se si considera che il nostro Paese, e in particolare la Campania, registra tra i più alti tassi europei di adolescenti in sovrappeso e che almeno il 35% delle patologie oncologiche è correlato a stili alimentari scorretti. È fondamentale promuovere, soprattutto tra i giovani, una cultura della prevenzione basata su scelte consapevoli”.

“Eventi come questo – ha sottolineato la dirigente Rita Pagano – rappresentano un momento fondamentale nel percorso formativo degli studenti, perché uniscono competenze e valori. Educare alla prevenzione e alla salute significa formare cittadini responsabili, nel segno della legalità e del rispetto delle regole”.

L’evento è stato preceduto da un incontro tecnico-sensoriale sull’olio extravergine d’oliva, curato con la partecipazione di Elia Del Pizzo.

L’iniziativa si conferma un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e istituzioni, capace di promuovere stili di vita sani e diffondere la cultura della prevenzione tra le nuove generazioni.