Prevenzione oncologica, giornata di screening senologici della Lilt Napoli al Circolo Posillipo

“I tumori al seno rappresentano il 30 per cento circa del totale delle neoplasie femminili e la loro incidenza, cioè il numero dei nuovi casi all’anno, che in Italia si aggira intorno ai 57mila, è in aumento. Questo accade sia per l’invecchiamento della popolazione che per l’impatto dei fattori di rischio legati agli stili di vita come la sedentarietà, la cattiva alimentazione, il fumo o l’alcol. La buona notizia è che se preso in tempo, sul nascere, oggi il tumore al seno non costituisce un problema grave e nel 97 per cento dei casi viene messo all’angolo”.

Così, il professor Adolfo Gallipoli D’Errico, presidente della LILT di Napoli oggi al Circolo Nautico Posillipo per la giornata di prevenzione senologica organizzata nell’ambito della campagna nazionale Nastro Rosa – Lilt for Women 2024, dall’associazione della Lilt Napoli “Donne come Prima”, coordinata da Sara Boscaino.

Una mattinata, dunque, dedicata ai controlli clinici senologici gratuiti eseguiti presso la sala medica del prestigioso club sportivo presieduto da Aldo Campagnola alle socie e alle loro amiche – circa una quarantina – ed anche un’uscita in mare in dragone, l’imbarcazione del circolo nautico affidata alle Sirene Partenopee, la squadra del Dragon Boat della LILT Napoli ufficializzata a fine giugno scorso.

“Grazie alle istituzioni, ai media ed oggi al rinnovato e generoso impegno del Circolo Posillipo che già ci accompagna nella straordinaria avventura sportiva della nostra squadra di vogatrici, torniamo a sensibilizzare l’opinione pubblica sullo strumento più formidabile in nostro possesso – ha aggiunto il professor Gallipoli -: la prevenzione, rilanciando la cultura dei corretti stili di vita e della diagnosi precoce attraverso screening mirati”.

“Siamo orgogliosi di questo impegno – ha affermato di rimando il vice presidente del Circolo Posillipo Filippo Smaldone, oggi presente all’iniziativa – e, soprattutto, onorati di poter continuare a sostenere la Lilt napoletana nel suo prezioso impegno contro i tumori”.