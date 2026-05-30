Prevenzione oncologica, protocollo d’intesa Anci-Ant 

Siglato il Protocollo d’intesa triennale tra Anci e Ant, finalizzato a rafforzare la. L’accordo è stato firmato dalla sindaca di Latina e delegata Anci al Welfare,e dalin rappresentanza della presidente Raffaella Pannuti. L’intesa nasce con l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra Comuni e Terzo Settore, promuovendo la diffusione di buone pratiche in materia di assistenza domiciliare oncologica, prevenzione e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. Il Protocollo prevede inoltre iniziative di sensibilizzazione sui corretti stili di vita, momenti di confronto e formazione per amministratori locali e la valorizzazione di esperienze territoriali innovative nel campo del welfare di prossimità.