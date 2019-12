Un milione di euro in manovra per il 2020 per prevenire il fenomeno del randagismo. Lo ha deciso la commissione Bilancio del Senato approvando un emendamento che destina il 60% delle risorse alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna “per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo”.