Prevenzione, Rezza: “Aumentare copertura vaccinale zoster con il supporto dei medici di base”

(Adnkronos) – Intervenuto all’incontro “Prevenzione vaccinale per la salute del futuro: un valore inestimabile per adulti e anziani” organizzato a Roma, Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, ha sottolineato la necessità di “stimolare i cittadini a vaccinarsi” contro l’herpes zoster, “una malattia non letale, ma molto fastidiosa” che insieme a pneumococco e influenza impatta per 1.1 miliardi di euro sul Ssn.