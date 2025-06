Prevenzione, stati generali a Napoli con Mattarella. Meloni: Per il Governo è una priorità

“Questo Governo considera fondamentale investire nelle politiche di prevenzione. È la ragione per quale stiamo lavorando, fin dal nostro insediamento, per consolidare un cambio di paradigma, promuovere con sempre maggiore determinazione l’adozione di stili di vita sani e la partecipazione ai programmi di screening, che come sapete sono uno strumento decisivo per migliorare lo stato di salute, per evitare l’insorgenza di malattie, per intervenire con tempestività dove è necessario. Il nostro obiettivo è quello di passare da un sistema sanitario reattivo, che interviene, cioè, solo dopo l’insorgere della malattia, a un modello proattivo, capace cioè di anticipare e contenere i rischi prima che diventino emergenze”. Così la premier Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio agli Stati Generali della prevenzione inaugurati stamani a Napoli con la partecipazione del presidente Sergio Mattarella. “Ecco perché siamo convinti che i programmi di screening debbano essere sempre più diffusi e radicati su tutto il territorio nazionale. L’estensione in molte Regioni, ad esempio, dello screening gratuito mammografico alle fasce d’età 45-49 e 70-74 anni rappresenta un passo avanti che io considero molto significativo, ma è un dato che ci sprona a fare ancora di più. Ci sono infatti molti margini di miglioramento, in particolare nelle Regioni del Sud”.

Il ministro Schillaci: Gli investimenti aumenteranno

Noi vogliamo un servizio sanitario nazionale che sia eccellente su tutto il territorio. E la prevenzione non può e non deve fare eccezione”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel suo intervento. “Oggi e domani lavoreremo per rilanciare la prevenzione a tutti i livelli. Anche con il coinvolgimento dei cittadini che all’interno del Villaggio della prevenzione potranno fare visite e screening ed essere attivamente informati per diventare protagonisti della propria salute. Da Napoli – ha aggiunto – vogliamo stringere un patto tra istituzioni e cittadini: con la prevenzione ognuno di noi compie una scelta di salute per sé stesso, di generosità verso la collettività e di sostenibilità del nostro servizio sanitario”. Per il ministro “dobbiamo investire di più. Oggi solo il 5% del fondo sanitario nazionale è destinato alle attività di prevenzione. Vogliamo aumentare questa percentuale e in questa direzione va anche il lavoro che stiamo portando avanti con il Mef, grazie alle nuove regole di bilancio europee, affinché la spesa per la prevenzione sia considerata a tutti gli effetti un investimento”.

Sanità, De Luca: Campania penalizzata di 200 mln l’anno

“La legge che prevedeva che il riparto del fondo sanitario nazionale avvenisse sulla base di tre criteri è stata violata per più di dieci anni. Il risultato è stato che la Campania è stata ed è penalizzata ogni anno di circa 200 milioni rispetto alla media nazionale, perché non vengono applicati i tre criteri del riparto, ma solo uno, quello relativo all’età anagrafica della popolazione”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento. “Oggi – prosegue il governatore – la Campania ha 10 mila medici in meno della media nazionale, la dotazione più bassa di posti letto. Abbiamo in Campania 10,9 medici ogni mille abitanti rispetto ai 18,2 della Regione Emilia-Romagna. Nonostante questo, credo che abbiamo prodotto risultati importanti” sottolinea De Luca il quale ricorda come Palazzo Santa Lucia abbia “ereditato nel 2015 un debito sanitario da 7 miliardi di euro”. “Siamo Stati commissariati per questo, per la nostra incapacità e irresponsabilità, pagheremo il debito fino a 2041, un delitto per le giovani generazioni” chiosa il presidente della Campania.

Manfredi: Il Sud Italia è indietro

“Il Sud Italia mostra ancora oggi un’offerta insufficiente di servizi di prevenzione, una minore capillarità dell’assistenza territoriale e disuguaglianze persistenti nell’accesso alla salute. Tutto ciò rende ancora più urgente investire in prevenzione come leva di equità e sviluppo”. Così il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, nel corso del suo intervento agli Stati Generali della prevenzione, che si svolgono oggi e domani alla Stazione marittima di Napoli. “La prevenzione non è soltanto una strategia, ma è una vera sfida culturale che interpella il modo in cui noi organizziamo i servizi, viviamo gli spazi urbani, costruiamo relazioni solide tra istituzioni e cittadini – dice l’inquilino di Palazzo San Giacomo -. E’ una dimensione trasversale – prosegue Manfredi – che richiede nuove visioni e nuove alleanza tra sanità, scuola, ricerca e amministrazioni locali”. In un’ottica in cui, secondo Manfredi, “gli strumenti del Pnrr e le riforme previste hanno ridisegnato i servizi socio sanitari in un’ottica di prossimità” è auspicabile un “sistema di piena interoperabilità dei dati e delle informazioni per fare fronte alla complessità dei bisogni dei cittadini”. In qualità di rappresentante dei comuni, Manfredi infine rimarca come l’Anci, “sia fortemente impegnata nel costruire e rafforzare percorsi di collaborazione con tutti i livelli istituzionali per dotare di strumenti e risorse i comuni e per promuovere salute, sport e stili di vita sani”.