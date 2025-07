Prevenzione sui territori, accordo tra Lilt e Anci

“Un ulteriore importante passo verso un nuovo protagonismo dei territori nella lotta ai tumori”. Così il presidente della Lilt di Napoli Adolfo Gallipoli D’Errico in relazione al nuovo Protocollo d’intesa siglato a Roma dal presidente Nazionale della Lega Italia per la Lotta contro i Tumori, Francesco Schittulli con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per il triennio 2025–2028.

Il documento rinnova e potenzia l’alleanza tra LILT e Comuni italiani, con l’obiettivo di promuovere interventi congiunti in materia di prevenzione oncologica, corretti stili di vita, contrasto ai fattori di rischio e promozione del benessere nei contesti urbani.

“Come LILT Napoli – rimarca il professor Gallipoli D’Errico – siamo come sempre pronti a tradurre le linee guida dell’intesa in azioni concrete sul nostro territorio, in collaborazione con le istituzioni locali, il mondo della scuola, del lavoro e del terzo settore. Siamo già al lavoro per rafforzare la rete di prevenzione sul territorio metropolitano, con nuove iniziative rivolte a giovani, famiglie, lavoratori e persone fragili, in linea con gli obiettivi del Protocollo nazionale”

“La prevenzione – ha concluso il presidente della Lilt di Napoli – è una responsabilità condivisa e va costruita ogni giorno, partendo dal livello più vicino ai cittadini”.