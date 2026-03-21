Previdenza, Federcontribuenti all’attacco sul caso dei Silenti Enasarco

“In queste settimane referendarie tutta la politica si rende paladina di giustizia ma sono gli stessi che oltre un anno fa con un ordine del giorno hanno ritenuto il caso dei cosiddetti Silenti Enasarco una ingiustizia impegnandosi a lavorare tutti insieme, destra e sinistra parlamentare, per far restituire in previdenza complementare i 9,2 miliardi di cui lo Stato si è appropriato negli anni dei contribuenti”. E’ quanto afferma Antonio Passaro responsabile del Dipartimento Enasarco di Federcontribuenti. “Assistere a questo carosello di ipocrisia istituzionale – fa presente Federcontribuenti – fa arrabbiare i Silenti, non si possono illudere i contribuenti di essere giusti quando si è appena rinnegato il vanto di giustizia personale. Spero – conclude Passaro – che questo messaggio sia l’anticamera della vera giustizia, e che l’Italia venga onorata dai comportamenti e non ci vengano propinati soltanto, per una mera utilità di propaganda, vuoti e inutili slogan a scopi esclusivamente elettorali, da parte di tutti i politici”.