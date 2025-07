Previdenza, la pensione preoccupa 6 italiani su 10

Cosa fare per garantirsi una vecchiaia all’insegna della tranquillità finanziaria?

6 italiani su 10 sono preoccupati per la pensione che li attenderà. Secondo una recente indagine, il timore finanziario più grande è percepire una pensione molto bassa e trascorrere quindi una vecchiaia in ristrettezze economiche, nonostante anni di lavoro e contributi versati. Ansia che raggiunge il 70% tra gli intervistati di età compresa tra i 35 e i 54 anni.

Al secondo posto si posiziona la preoccupazione per le spese mediche impreviste (47% degli intervistati, con un picco del 54% tra gli over 65) e la futura stabilità finanziaria dei figli (33%, che sale al 38% nella fascia dei 25-34 anni, i giovani genitori).

Le preoccupazioni sono differenti anche a livello territoriale: al Nord la paura più sentita concerne l’entità della pensione, mentre al Sud la stabilità economica dei figli non garantisce sonni leggeri ai genitori.

Le donne hanno più paure finanziarie rispetto agli uomini (94% vs 90%) in particolare temono di percepire una pensione bassa e le future spese mediche da affrontare; per gli uomini l’ansia maggiore riguarda il futuro economico dei figli.

A rendere ancora più incerto il quadro contribuiscono il progressivo invecchiamento della popolazione e il calo demografico, due fattori che mettono sotto pressione il sistema previdenziale nazionale e a rischio le pensioni future. Nei prossimi 10 anni si prevede che i conti INPS passeranno da +23 miliardi di oggi a -45 miliardi nel 2032.

Come rispondere a queste incertezze e alleviare l’ansia per il proprio futuro finanziario e pensionistico?

Andrea Martelli, consulente previdenziale e fondatore di Secondo, consulente previdenziale e fondatore di MiaPensione “è possibile costruire un futuro più solido attraverso scelte consapevoli, a partire da una consulenza precisa e puntuale in merito alla propria situazione previdenziale. Ogni contribuente ha a disposizione, infatti, diverse opportunità di uscita dal mondo del lavoro. Conoscerle permetterà di compiere scelte strategiche per far fruttare al meglio la propria posizione previdenziale obbligatoria e agire per tempo con eventuali soluzioni complementari”.

Ecco i consigli dell’esperto per integrare la pensione:

Integrare la pensione pubblica con la previdenza complementare. Sono disponibili diverse soluzioni. Fondi negoziali sono forme pensionistiche collettive destinate a determinate categorie di lavoratori (dipendenti pubblici o privati), nate da accordi tra sindacati e datori di lavoro; spesso prevedono il contributo anche dell’azienda. I Fondi aperti sono accessibili a tutti (dipendenti, autonomi, liberi professionisti) e gestiti da banche, assicurazioni o società di gestione; l’adesione è individuale o collettiva.

I Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono prodotti assicurativi individuali offerti da compagnie assicurative, spesso con garanzie sul capitale e una gestione più personalizzata.

Aderendo a questi fondi, si verseranno periodicamente delle somme concordate, che verranno investite per aumentare di valore nel tempo e trasformarsi in una seconda pensione per il lavoratore nel momento in cui lascerà il mondo del lavoro.

Iniziare presto, anche con piccole cifre: il tempo è il nostro miglior alleato. Cominciare a versare da giovani consente di sfruttare appieno la crescita dell’investimento, anche con importi contenuti. È però fondamentale scegliere fondi a basso costo, in modo da tenere per sé il più possibile dei rendimenti ottenuti.

Monitorare e scegliere in base al proprio profilo di rischio. È importante monitorare periodicamente il proprio investimento, tenendo conto che si tratta di un prodotto di lungo periodo, uno o più decenni. Inoltre, bisogna ricordare di scegliere un investimento in linea con il proprio profilo di rischio, per ottenere il massimo dal proprio risparmio previdenziale senza assumersi rischi che non si è disposti a sopportare.

“Pianificare oggi il proprio domani – conclude Martelli – è l’unico modo per non trovarsi impreparati. Con strumenti mirati e scelte informate, è possibile guardare con maggiore serenità al futuro”.