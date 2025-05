Previsioni meteo aggiornate ogni 10 minuti? Trump decide e si ricrede più velocemente

In Italia, da qualche tempo, le previsioni meteorologiche procedono a tentoni, tutte e nessuna esclusa. Vengono trasmessi sempre più spesso degli “errata corrige” presentati come “aggiornamenti”. Talvolta quegli stessi finiscono con il confondere ancor più le idee sull’ argomento. Tale confusione danneggia tutti in maniera consistente e in particolare chi si serve di esse per lavoro. Un caso da manuale è quello delle flottiglie di pescherecci che preferiscono non rischiare, rimanendo attraccate al molo. Per gli uomini a bordo l’attività di quel giorno si apposterà a ricavi zero. Come se non bastasse, subiranno disagio i ristoranti e le aziende che aspettavano fiduciosamente la fornitura giornaliera. A loro volta gli utilizzatori finali si troveranno a dover stravolgere tempi e tipologia di quanto avrebbero dovuto preparare. Quanto fin qui riportato vale come disegno al pantografo della realtà attuale dimensionata a livello mondiale. È doveroso ribadire che gli USA, nel bene e nel male, per l’attività di governo e per l’indirizzo della produzione, sono un punto, se non proprio “il punto”, di riferimento più autorevole per l’orientamento di buona parte delle proprie scelte. Perciò finendo, a volte, per essere in completa sintonia con quelle annunciate dal Biondo di NY. Questi è collaborato dai suoi scherani, molte volte in versione di “servi sciocchi”. Si stenta a credere, difatti, che fior di docenti delle più prestigiose Università degli USA, stanno finendo, perché plagiati, per adeguarsi agli schemi apodittici del capobanda. Se e quando i “satelliti”, per essi vanno intesi gli alleati, avranno la percezione di fondatezza dei propri dubbi, vale a dire che il gioco stia diventando del tipo “al massacro”, potrebbe essere troppo tardi per tornare indietro. Probabilmente di recente, poche volte manovre del genere sono andate a buon fine. Quindi gli SOS che stanno partendo da istituti non scalfiti dal proselitismo insensato in stile yankee, potrebbero far muro contro la Casa Bianca e salvarsi just in time. Resta comunque ben ferma la condizione che, perché possano riuscire i vari interventi, le bocce, più precisamente le guerre, debbano essere fermate o, quanto meno, poste in stand by. Altrimenti si dovrà ancora una volta affermare, senza ombra di dubbio, che Trump è convinto di poter vendere frigoriferi agli eskimesi. Tanto per non lasciare da parte il caso Groenlandia.