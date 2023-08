Previsioni meteo per Ferragosto: in Italia tanto caldo, afa ma anche qualche temporale

(Adnkronos) – Tanto caldo, afa e pure il rischio di qualche temporale su diverse regioni: queste le previsioni meteo di Ferragosto per quanto riguarda l’Italia. L’attore principale che condizionerà il tempo nella settimana centrale di agosto sarà il famigerato anticiclone africano denominato ‘Nerone’ che, dall’interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l’Europa e il mar Mediterraneo già da lunedì 14. In realtà, fa notare iLMeteo.it gli effetti si sentiranno su parte dell’Italia già da domenica 13.

Nel corso della giornata di Ferragosto (martedì 15 agosto) il caldo si farà sentire in particolare sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 34-36°C durante le ore pomeridiane. Addirittura in città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 37°C. Non escludiamo inoltre che nelle zone interne della Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40-42°C.

A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà l’afa. Correnti più fresche e instabili in discesa dal Nord Atlantico potrebbero riuscire a far breccia, con il rischio di temporali in particolare nel corso delle giornata di mercoledì 16.