Prevista altra neve su Napoli, domani scuole chiuse in città

A Napoli scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, chiuse nella giornata di domani, primo marzo, a causa della nuova ondata di maltempo prevista nelle prossime ore. A disporlo un’ordinanza del sindaco Luigi de Magistris. Il documento è stato emesso a seguito di una nuova allerta meteo per un'”anomalia termica negativa” diramata dalla Protezione civile regionale. Dalle 20 di oggi alle 10 di domani – si legge nell’allerta – si attendono “precipitazioni prevalentemente nevose, localmente anche a quote di pianura, quota neve in innalzamento nel corso della mattinata”.