Prezzi: borsa della spesa, in calo triglie, porcini e zucche nei mercati all’ingrosso

Il borsino dei mercati all’ingrosso apre le porte a tutti i prodotti autunnali. Ad indicare quali sono i migliori da acquistare è La Borsa della Spesa, il servizio di Bmti e Italmercati Rete d’Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profi. Partendo dalla frutta, questa settimana, si registrano prezzi in calo intorno a 1,50 euro/Kg, per i cachi vaniglia provenienti dalla Campania grazie ad un aumento della produzione. Inoltre, questo è ancora il momento in cui si può consumare l’uva da tavola, anche se tutte le ultime battute. In particolare, all’ingrosso, si registrano prezzi intorno a 2,20 euro/Kg per l’uva bianca Vittoria. Autunno è anche sinonimo di melograni che stanno presentando una buona qualità. Le temperature ancora alte, però, non stanno invocando al consumo di questo prodotto e, per questo, i prezzi all’ingrosso si mantengono bassi intorno ai 2,00 euro/Kg. Procedere regolarmente la produzione di mele. In particolare, sta entrando nel vivo la produzione della varietà Fuji, con prezzi stabili intono a 1,30 euro/Kg, delle Golden Delicious, che vanno da 1,40 a 1,60 euro/Kg, delle Starck Delicious intorno a 1, 60 euro/Kg e prosegue quella delle Royal Gala di pianura, disponibile all’ingrosso intorno a 1,00 euro/Kg. Tra gli ortaggi, arrivano i primi funghi spontanei favoriti dall’alternarsi di giornate piovose a giornate soleggiate. L’abbondanza di prodotto ha portato in calo, rispetto alle settimane precedenti, il prezzo dei porcini che oscilla dai 16,00 ai 18,00 euro/Kg. Ottobre è sicuramente il mese della zucca che, ancora poco scoperto, mantiene prezzi molto convenienti. Nello specifico, per la varietà lunga Violina si registrano prezzi che vanno da 0,80 a 0,90 euro/Kg, per la Moscata di Provenza da 0,50 a 0,60 euro/Kg e per la tonda Delica sono intorno a 1 ,40 euro/Kg. Nelle prossime settimane, l’avvicinarsi di Halloween, determinerà la presenza nei mercati anche delle varietà esclusivamente ornamentali.