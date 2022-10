Price cap al gas per l’elettricità, primo sì dalla Commissione Europea

“Siamo pronti a discutere l’introduzione di un tetto massimo al prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica”. Lo scrive la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in una lettera indirizzata ai leader Ue in vista del vertice informale di Praga.

Von der Leyen ha anche proposto “di lavorare assieme con gli Stati membri per sviluppare un intervento per limitare i prezzi del gas nel mercato del Gnl”, aggiungendo che l’indice Ttf non è più rappresentativo”. La presidente dell’Esecutivo Ue ha quindi esortato I Paesi membri e le società importatrici a “intensificare i negoziati con i fornitori affidabili per ridurre i prezzi del gas importato di ogni tipo”, e confermato che “la Commissione esaminerà le fonti di finanziamento complementari per aumentare la potenza di fuoco di RePowerEu“.

Intanto, l’Ue ha varato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Un tetto sul prezzo del petrolio importato dalla Russia e nuovi divieti di importazione di merci, tra cui componenti tecnologici ed elettronici: è quanto prevede, tra le altre cose, il nuovo round di sanzioni nei confronti della Russia, l’ottavo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, che secondo la Commissione Europea, dovrebbero privare la Russia di 7 miliardi di euro di ricavi ogni anno, che colpirebbero soprattutto l’industria bellica russa.