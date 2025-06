Quarta volta in una settimana, secondo l’accordo stipulato a Istanbul

Roma, 14 giu. (askanews) – Le immagini del Ministero della Difesa russo mostrano prigionieri di guerra russi rimpatriati che salgono su un autobus, in seguito al quarto scambio di prigionieri con l’Ucraina in una settimana, nell’ambito di un accordo stipulato tra le due parti a Istanbul. L’AFP afferma di non poter verificare in modo indipendente l’autenticità, il luogo, la data e il contenuto delle immagini.