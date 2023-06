Prigozhin e il gruppo Wagner occupano sedi militari russe a Rostov

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il gruppo di mercenari Wagner ha occupato il quartier generale dell’esercito russo a Rostov. Lo annuncia in un video su Telegram, Yevgeny Prigozhin. Il leader del gruppo di mercenari, ha minacciato di rovesciare i comandi militari russi, affermando di essere pronto a morire insieme a migliaia dei suo combattenti. Prigozhin, quindi, rivolgendosi al popolo russo lo invita a non credere a quanto dice la tv di stato, rivelando che sono migliaia i militari russi uccisi nel conflitto con l’Ucraina. Le autorità di Rostov, intanto, hanno invitato gli abitanti a rimanere a casa. Contro Prigozhin è stato aperto un provvedimento penale per un tentativo di ribellione armata. Il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe a breve parlare alla nazione, riferiscono fonti del Cremlino.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).