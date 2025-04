Prima Assicurazioni: dalla fondazione con Alberto Genovese all’attuale riassetto azionario

La visione innovativa di Alberto Genovese è un segno indelebile nel panorama del fintech e insurtech nazionale. La sua carriera è costellata da intuizioni geniali, con la capacità di cogliere delle opportunità per trasformare delle idee in progetti di successo. Tra questi spicca Prima Assicurazioni, oggi al centro dell’attenzione per un riassetto azionario che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

L’intuito imprenditoriale di Alberto Genovese

Era il 2008 quando Alberto Genovese ha messo in piedi Facile.it, il primo grande contenitore online in grado di comparare i prodotti finanziari e assicurativi in Italia. L’idea si rivelò rivoluzionaria, ispirata a dei modelli di confronto presenti nel resto del mondo, aiutando i consumatori a trovare delle soluzioni ad hoc in risposta alle varie esigenze.

Il successo fu tale da attirare l’attenzione degli investitori che ha portato, nel 2014, a una exit storica. La società è stata ceduta al fondo di private equity Oakley Capital per oltre 100 milioni di euro.

In quell’anno, Genovese decide di affrontare una nuova sfida con la co-fondazione di Prima Assicurazioni. Una realtà dinamica con l’obiettivo di trasformare il settore assicurativo digitale, concentrandosi in particolar modo sulle polizze auto e modo.

Il percorso di crescita ha avuto un ottimo sostegno da parte di importanti investimenti. Nel 2018 la società ha raccolto 100 milioni di euro, grazie al supporto finanziario di colossi internazionali quali Goldman Sachs e Blackstone Group.

Prima Assicurazioni, in arrivo il riassetto azionario

Prima Assicurazioni ha attratto l’interesse di alcuni grandi player europei, secondo alcune fonti di settore. I quattro gruppi selezionati dall’advisor finanziario Goldman Sachs sono stati ammessi alla seconda fase di un processo competitivo volto a definire il passaggio di proprietà di una parte significativa dell’insurtech italiana.

Tra questi, si distinguono nomi illustri quali il gruppo francese AXA e CNP Assurances, il colosso tedesco Allianz e l’italiana Generali. Le trattative stanno procedendo e ci si aspetta che le offerte finali vengano presentate entro l’estate, dopo un accurato periodo di analisi e valutazione da parte dei potenziali acquirenti.

Non è la prima volta che si parla di una potenziale cessione delle partecipazioni della realtà, infatti alla fine del 2023 era emersa un’ipotesi di vendita di una minoranza (un 30/40%), poi non si è concretizzato nulla fino a oggi.

L’attenzione nei confronti di Prima Assicurazioni risiede nel suo posizionamento e altresì per il solido assetto societario. Attualmente tra i principali azionisti spicca l’imprenditore Teodoro D’Ambrosio, che detiene il 48% della società. Gli altri fondatori possiedono circa l’8% delle quote attraverso il top management.

La struttura azionaria è ulteriormente arricchita dalla presenza di importanti soci finanziari ovvero Blackstone e Goldman Sachs, che detengono rispettivamente il 27% e il 15% della società, mentre il gruppo americano Caryle possiede una quota intorno al 2%.

I risultati del 2024 e la visione per il 2025

Il 2024 per Prima Assicurazioni ha chiuso con dei risultati che hanno ampiamente superato le aspettative. I premi emessi hanno raggiunto quota 1,3 miliardi di euro, segnando un balzo significativo rispetto agli oltre 800 milioni dell’anno precedente, con un incremento del 47%.

Le previsioni per il 2025 si stanno concretizzando e si punta a raccogliere premi per circa 1,6 miliardi di euro, trainati anche dalla crescente penetrazione nei mercati esteri. La visione del business plan prevede che un quarto delle polizze verrà prodotto al di fuori del Belpaese, entro l’anno 2027.