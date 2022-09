La prima visita del re Carlo III a Westminster si è conclusa con l’intero Parlamento in piedi a cantare l’inno nazionale (modificato nella versione maschile, cioè con la parola “re” al posto di quella “regina“). In prima fila erano presenti la premier Liz Truss e i suoi predecessori Boris Johnson e Theresa May, oltre al leader laburista Keir Starmer e al suo predecessore Jeremy Corbyn.