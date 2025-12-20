“Prima di noi”, Luchetti racconta il ‘900 e la forza di una donna

La serie di Valia Santella con Linda Caridi su Rai1 dal 4 gennaio

Roma, 20 dic. (askanews) – Racconta 60 anni d’Italia, dal 1917 al 1978, la serie “Prima di noi”, su Rai 1 dal 4 gennaio tratta dal romanzo di Giorgio Fontana, diretta da Daniele Luchetti e da Valia Santella, che la ha sceneggiata insieme a Giulia Calenda. Nel corso delle dieci puntate si dipana la storia di una famiglia, i Sartori, che parte dal Friuli rurale e approda alla Torino delle fabbriche, attraversa due guerre mondiali, il boom economico, l’urbanizzazione, gli anni di piombo e le contestazioni, fino all’avvento della globalizzazione. Luchetti ha spiegato: “La sorpresa è stata quella di scoprire che l’emozione che avevo provato io leggendo la storia, questa cosa ci riguarda da vicino. E questo sentimento colpiva tutte le persone che venivano a curiosare sul set. Ah, anche i miei nonni, anche i miei bisnonni, anche i miei genitori, anche io. Si poteva chiamare anche come noi”. E in effetti “Prima di noi” racconta una storia che sembra lontana, per la velocità con cui la nostra società è cambiata, ma è viva nella memoria di molti italiani: l’affresco di un Paese e di un popolo in eterna lotta con l’eredità del passato che convive con la paura del futuro. Al centro del racconto c’è una donna, una contadina friulana, capofamiglia, volitiva, solida, sognatrice, memoria e punto di riferimento di varie generazioni, magnificamente interpretata da Linda Caridi. “E’ irriducibile Nadia in termini di energia, di ottimismo, di rilancio, eppure accusa durissimi colpi. – ha spiegato l’attrice – Ci ho rivisto sicuramente l’infaticabilità della mia mamma, della mia nonna, delle mie nonne. Con in più questa capacità di rimanere accesa dentro agli occhi, in contatto con se stessa”. La serie restituisce la centralità delle figure femminili nella nostra società, in tanti passaggi della storia, le guerre in primis, combattute da uomini come il marito della protagonista interpretato da Andrea Arcangeli, che però non sono eroi ma individui pieni di fragilità. E anche i figli maschi amatissimi di questa matriarca, interpretati da Maurizio Lastrico e Matteo Martari, attraversano la vita come possono, sbandano un po’, cercano a fatica di trovare il proprio posto in quell’Italia sempre in cambiamento, come spiega la sceneggiatrice e regista Valia Santella: “E’ un racconto che ha un’ossatura femminile però per me è anche la storia di che crisi ha dovuto affrontare anche il maschile nel ‘900, passando da questa idea assurda, malata dell’uomo-eroe, fino a confrontarsi con l’uomo-uomo”.