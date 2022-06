Prima edizione della Settimana franco-napoletana

Dal 23 al 27 maggio 2022, cinema, street art, musica, un concorso per le scuole e gastronomia: una rassegna per tutte le età. Un calendario ricco di appuntamenti, quello della prima edizione de «La settimana franco-napoletana», organizzata dal Consolato Generale di Francia a Napoli, l’Institut français Napoli e l’Institut français Italia, in collaborazione con il Comune di Napoli.

La rassegna racconta l’unione importante dei due Paesi, che nei secoli si sono andati a toccare creando una fitta trama di scambi di varie arti. Basta ricordare il periodo angioino, la rivoluzione partenopea, il decennio francese, oppure il grand tour degli artisti, autori o musicisti francesi a Napoli, per misurare gli effetti di una contaminazione reciproca che ha toccato l’urbanismo, la musica, la cucina, la moda ed anche la stessa lingua napoletana.