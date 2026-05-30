Prima il Vaticano e ora Bankitalia: con le guerre tiene il banco l’Intelligenza Artificiale

Seppure con qualche forzatura, negli ultimi giorni si è potuto constatare che c’è un fondo di verità nel detto popolare “si fa l’abitudine a tutto”. Dall’inizio di maggio l’ informazione, nei vari modi in cui si esprime, nell’ affrontare il tema delle guerre, ha ridotto la durata del tempo di ascolto e le dimensioni dei caratteri di stampa riferiti all’oggetto, nonchè arretrato, nell’ordine delle priorità, l’argomento. In contemporanea è aumentato in maniera drastica il richiamo dell’attenzione sul tema dell’ AI, l’Intelligenza Artificiale, Dopo l’enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, ieri è toccato al Governatore della Banca d’ Italia Fabio Panetta dedicare allo stesso argomento gran parte delle Conclusioni finali. Le ha lette insieme a un qualificato parterre di addetti ai lavori, confluiti a Palazzo Koch per l’occasione. Partendo da presupposti diversi, il Papa e il Governatore giungono a conclusioni simili, seppure argomentate in maniera diversa: l’Umanità, da qualche tempo si trova di fronte a un risultato estremamente importante della ricerca scientifica.Esso lo sarà ancora di più quando si spegneranno i fuochi di guerra. Devono però ricorrere fin d’ora alcune condizioni, diverse secondo il pensiero dei due autorevoli personaggi. Ciò nonostante ambedue tendenti allo stesso scopo, il miglioramento della qualità di vita dell’Umanità.

Riflettendo bene, una delle conseguenze più importanti di ogni conquista scientifica, è stata proprio quella appena accennata. Per Papa Prevost l’intera costruzione teorica della AI ha una pregiudiziale: l’ utilizzo volto a creare disagio diffuso nel più ampio significato del termine. Tanto vale sia per le popolazioni che per le varie regioni del Mondo che le ospitano perchè, anche secondo il Pontefice, attentano alla magnificità della mente umana, distorcendo le sue espressioni. Più su argomenti legati a quanto è stato già fatto, si articolano le motivazioni del Governatore Panetta. Di recente, riferisce Panetta, l’umanità è stata aggredita da fenomeni devastanti, la Pandemia prima e le guerre scoppiate poco dopo. Per tutto ciò, appena arriverà sul pianeta un minimo di stabilità, i vari leader che, ciascuno per il suo, lo fanno girare, dovranno cercare di trovare il bandolo della matassa del pagamento dei danni arrecati e subiti in questo frangente. Inoltre, In contemporanea, dovranno finanziarsi per la ricostruzione delle strutture ammalorate, nonché per l’ adeguamento delle stesse per renderle adeguate agli standard attuali. Alleata preziosa, per perseguire quei risultati, dovrà essere appunto la IA, semprechè ne venga fatto uso corretto. Proprio mentre queste ipotesi a Roma venivano comunicate al qualificato auditorio, a Calati, in Romania, un drone russo si abbateva su un condominio, non causando vittime solo per pura sorte. La conclusione che si può trarre è che la mente umana, anche se è lo spirito del creato, per riprendere la considerazione che ne ha anche Papa Leone, è facilmente fuorviabile. L’esatto contrario di quanto accade per l’ Intelligenza Artificiale, se adoperata senza secondi scopi.