Prima mostra di modellismo navale a Napoli: è patrocinata dall’Afcea, dal Club Atlantico e dalla Regione

Da oggi, lunedì 16, a domenica 22 settembre 2024, nella Basilica di San Francesco di Paola in Piazza del Plebiscito a Napoli si celebrano il mare e la navigazione attraverso l’abilità artigianale di coloro che dedicano il loro tempo al Modellismo Navale. La mostra – a cura dell’Associazione Marinai d’Italia – è stata organizzata dal Direttore del Settore Modellistico Napoletano Alfredo Giovanni Migliaccio. “Il progetto ha radici antiche, si può dire sia nato nel 198 – dice Migliaccio – quando mio padre, con un gruppo di amici e soci dell’ANMI, diede vita al settore modellistico napoletano”.

Tra i modellini in esposizione ci sono anche lavori di Vincenzo Marrone e Giancarlo Iannaccone. La mostra, inaugurata dal Comandante della Logistica della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello non è solo una celebrazione della tradizione navale, ma anche un viaggio attraverso l’evoluzione tecnologica della navigazione. lunedì 16 settembre, all’inaugurazione sono stati presenti rappresentanze delle Istituzioni e delle Forze Armate. In particolare: Marina Militare, Aeronautica, Esercito, Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana.

Tra le associazioni patrocinanti l’Afcea Naples rappresentata dal Segretario Massimiliano Canestro e il Club Atlantico Napoli rappresentata dal Presidente Giosuè Grimaldi. La Mostra è aperta dal 16 al 22 settembre ed è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19 ed il Sabato e la Domenica anche di mattina dalle 9 alle 12. L’Esposizione è stata resa possibile anche dal presidente dell’ANMI Napoli Antonio Varriale con l’interesse ad esaltare il Brand Napoli in linea con gli obiettivi del Comune di Napoli e della Regione Campania tra i Patrocinatori dell’evento.