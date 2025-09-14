Prima o poi tutti i nodi giungono al pettine, causando dolore

Che la classe politica italiana abbia lo spessore che dovrebbe consentire a essa di governare come gli elettori vorrebbero, quindi come si conviene, è noto da quel di. Nonostante ogni tanto gli italiani debbano prendere atto di rampogne, anche se larvate, provenienti da oltre confine, “l’Osservata Speciale” non tiene nella benché minima considerazione ciò che si fa notare a essa ogni qualvolta stia sul punto di uscire dal seminato. Al momento, chiunque abbia conoscenza della realtà tricolore, anche non accademica ma per vita vissuta, non può esimersi dal fare commenti appuntiti. Gli stessi che, sempre la classe politica dell’intero arco costituzionale, le consente di distinguersi perché è caratterizzata da una forma di ignoranza che, solo per la sua presenza, la sminuisce in tutte le azioni e i comportamenti

Prendendone in esame solo una, la Storia Patria, balza subito agli occhi una grossa lacuna. L’Inno di Mameli o Fratelli d’Italia che definir lo si voglia, invita gli italiani a “stringersi a coorte”, come facevano i soldati romani nei momenti più impegnativi delle battaglie. Anche se solo per fugare ogni dubbio sul significato di “coorte”, lo stringersi in tal guisa da parte di quei militari, spesso in contrasto tra di loro all’interno della stessa falange, evitavano così di ridurre notevolmente la loro forza. La signora presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrà da poco realizzato, sempre con il beneficio della dimostrazione all’atto pratico, quanto sta accadendo al Governo, appunto del genere di quanto facessero i Milites romani innanzi richiamati. Non c’è argomento all’ordine del giorno o notizia pervenuta a quell’assemblea che non provochi reazioni incontrollate tra maggioranza e minoranza. Gli stessi che hanno poca differenza dagli gli scontri tra tribù del Centro Africa. È in arrivo l’autunno che cederà il passo, qualche giorno prima che l’anno volga al termine, all’inverno. Si accettano scommesse che, con le premesse appena riportate, la situazione socioeconomica, se non peggiorerà, nella migliore delle ipotesi varierà di decimali e non é certo che saranno tutti positivi. Sull’argomento guerre e la pace sociale al momento si intravede solo una spia che lampeggia più che velocemente. È quella della riserva di pazienza dell’umanità che ormai è al limite della sopportazione.