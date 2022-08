Prima pole position in MotoGp per Bastianini in Austria

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Enea Bastianini ottiene la sua prima pole position in MotoGP nel Gran Premio d’Austria. Nelle qualifiche sul circuito di Spielberg, il pilota riminese del Team Gresini firma il miglior tempo e il record della pista, ottenendo il crono di 1’28″772. In prima fila ci sono anche Francesco Bagnaia (secondo) e Jack Miller (terzo), entrambi con la Ducati ufficiale. “Sono contentissimo perchè è la mia prima pole in MotoGP, ha un valore aggiunto – il commento di Bastianini – Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara. Sprint dal 2023? Non so se sarà una cosa buona per me perchè di solito vengo fuori negli ultimi giri”. Seconda fila per lo spagnolo Jorge Martin (Pramac), Fabio Quartararo (Yamaha) e Johann Zarco (Pramac), mentre Maverick Vinales è settimo davanti a Joan Mir. Fuori già nel Q1, da cui sono passati Aleix Espargaro e Fabio Di Giannantonio, la Ducati di Luca Marini e la Yamaha di Franco Morbidelli (partiranno 13° e 16° in gara).

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).