Prima Ravello: arriva dalla neonata associazione di cittadini una proposta sul futuro dell’Auditorium

di Emilia Filocamo

Un esperimento che si preannuncia unico nel suo genere ed assolutamente innovativo per genesi, strategie ed obiettivi. Si può sintetizzare così la nascita di Prima Ravello, movimento composto da cittadini ravellesi di età diversa, soprattutto giovani, eterogenei per formazione, competenze e professioni. Un movimento che si presenta anche come contenitore multiforme in cui ci si confronta ma soprattutto si ha la possibilità di formarsi e, attraverso la formazione, di entrare nelle intercapedini della progettualità che afferisce il paese, la comunità e la vita amministrativa, comprendendone meccanismi, procedure ed intenzioni. Un movimento che è paradigma di partecipazione, confronto, dibattito e sintesi da cui far emergere nuove proposte e nuove strategie. Uno dei vertici di questa programmazione puntuale, in cui si procede con contributi che arrivano da più direzioni e che si amalgamano poi in una sorta di elaborato finale che deve fungere da proposta, è stato toccato lo scorso 22 agosto quando il movimento ha ufficialmente presentato al Comune di Ravello, all’attenzione del primo cittadino Paolo Vuilleumier, dei Consiglieri Comunali e degli assessori, una proposta relativa al futuro dell’Auditorium Oscar Niemeyer, opera ideata e realizzata appositamente per Ravello dal grande artista ed architetto brasiliano.

Partendo dall’assunto che l’Auditorium non è soltanto una struttura che ingloba in modo mirabile il genio creativo del suo autore, rivestendo dunque un indubbio valore architettonico e artistico, ma che è innanzitutto un volano di sviluppo per il territorio di Ravello, un trampolino da cui svettare su progettualità di grande respiro, il movimento ha raccolto ben 31 elaborati. Anche in questo caso, l’eterogeneità delle proposte riflette la varietà degli autori, componenti interni al movimento, ma anche esterni, imprenditori e cittadini ravellesi non più residenti in loco. Dall’analisi delle stesse è emerso, come denominatore comune, la necessità di far assurgere l’Auditorium Oscar Niemeyer e al ruolo per cui è stato creato: quello di essere motore di sviluppo culturale, economico e sociale del territorio. Diverse anche le destinazioni di utilizzo, dalla formazione, con scuole di musica, teatro, danza ma anche con master di perfezionamento aperti al territorio nazionale ed internazionale, all’innovazione facendo della struttura la sede prestigiosa di incontri e dibattiti scientifici e culturali sui grandi temi del momento; dalla sede di nicchie culturali, dunque di dibattiti di grande valore ma destinati ad un pubblico contenuto, rispettando anche la natura della struttura, fino alla celebrazione della “ ravellesità” attraverso la valorizzazione di identità culturale e talenti locali. E rientra in quest’ultima destinazione anche l’ipotesi di intitolare tre punti strategici della struttura a coloro che hanno amato Ravello, sia come cittadini che come affezionati promotori di cultura, dal sociologo Domenico De Masi al Maestro Pasquale Palumbo fino all’artista Manuel Cargaleiro. Una Fondazione di partecipazione la forma giuridica individuata: questa scelta consentirebbe di garantire al Comune di Ravello un ruolo egemone in quanto proprietario dell’immobile ma permetterebbe anche di accedere ai bandi e ai finanziamenti europei. Inoltre il Comune sarebbe affiancato da una rete di imprese, cittadini ed associazioni nell’ottica di creare un azionariato locale. Una scelta che è ben lontana dallo stereotipo “ chi finanzia comanda” in favore di una più illuminata gestione appunto partecipata tra Comune, cittadini ed imprese. Nella Fondazione di Partecipazione rientreranno anche altri contenitori storici di Ravello, da Villa Rufolo a Villa Episcopio, fino al Convento di San Francesco e al Monastero di Santa Chiara. In sintesi si arriverebbe al cosiddetto Distretto Culturale Evoluto, un vero e proprio unicum, un modello di sviluppo basato sulla cultura come motore dell’economia e della promozione sociale. L’Auditorium Oscar Niemeyer dunque come contenitore, volano e vessillo per l’intero territorio, una porta spalancata su un ventaglio inimmaginabile di potenzialità, destinazioni e strategie.

Il prosieguo della proposta auspica che L’Amministrazione comunale di Ravello, sentito il Consiglio, possa realizzare un comitato promotore per approfondire la proposta stessa nell’ottica di identificare in modo inequivocabile l’Auditorium Oscar Niemeyer come contenitore, volano e vessillo per l’intero territorio, una vera e propria porta spalancata su un ventaglio inimmaginabile di potenzialità e destinazioni.

Intanto Prima Ravello, esperimento unico nel suo genere, guarda già avanti con nuovi dibattiti e laboratori che copriranno il periodo compreso dal primo settembre 2026 al 31 dicembre 2026. Il tutto sarà completato poi dalla formazione d’aula su Sviluppo Locale e Pubblica Amministrazione.