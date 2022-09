Primo impegno ufficiale da senatore per Claudio Lotito in Molise. Nelle prime ore del mattino si è recato a Isernia per partecipare alla santa messa per la tradizionale festa dei Santi Cosma e Damiano. Lotito era in chiesa in prima fila accanto al sindaco della città Piero Castrataro, che guida una alleanza con centrosinistra e M5S.