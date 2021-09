Prima visita a Trieste dell’ambasciatore della Georgia

Prima visita a Trieste per l’Ambasciatore della Georgia in Italia, Konstantine Surguladze , che, accompagnato dal primo consigliere per gli affari politici Irakli Vekua e dal consigliere per gli affari culturali David , è stato ricevuto nel salotto azzurri del palazzo municipale del sindaco Roberto Dipiaxza , presente anche il presidente del consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca. Nel corso del cordiale incontro il sindaco Dipiazza ha avuto modo di confrontarsi con l’ambasciatore Surguladze su temi e problematiche di carattere internazionale (l’alto diplomatico ha rivestito ruoli e compiti importanti come console in Gran Bretagna e Irlanda del Nord e ambasciatore nei Paesi Bassi, nonché sul fronte della Coooperazione nell’ambito del programma Onu e anche incarichi di governo, come ministro della Georgia per le questioni della diaspora). Il sindaco Dipiazza ha evidenziato in particolare i ruolo e il valore sempre più internazionale di Trieste, sottolineando soprattutto la rilevanza del suo Porto e delle istituzioni e realtà scientifiche presenti e attive sul nostro territorio e ancora l’importante opera avviata dall’Amministrazione comunale per la piena valorizzazione dell’area del Porto Vecchio. Tra gli altri al centro dell’incontro anche aspetti culturali, turistici e storici, che hanno permesso di mettere in evidenza come Trieste, città multietnica e multireligiosa, abbia molti punti in comune con la Georgia, un Paese di 3,7 milioni di abitanti, importante crocevia tra l’Asia e l’Europa.

“Sono felice di essere a Trieste, una città bellissima e di conoscere il suo sindaco Roberto Dipiazza – ha scritto sul libro d’oro del Comune l’ambasciatore Konstantine Surguladze – e spero che nel futuro avremo la possibilità di rafforzare i nostri rapporti e di ritornare presto”. Al termine dell’incontro, dopo il tradizionale scambio di doni, con la consegna all’ambasciatore dello stemma della Città di Trieste, la delegazione diplomatica è stata accompagnata dal presidente Francesco di Paola Panteca nella sala del Consiglio comunale dove ha potuto ammirare e apprezzare il grande dipinto allegorico de “La prosperità commerciale di Trieste” del 1877, opera di Cesare Dell’Acqua (Pirano 1821 – Bruxelles 1904).