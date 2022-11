Prima visita ad Adelaide per l’ambasciatore Crudele

Prima visita ufficiale ad Adelaide per fine Ottobre 2022, dell’ambasciatore d’Italia in Australia Paolo Crudele. L’amb. Crudele ha incontrato il premier del South Australia, Peter Malinauskas, il ministro per l’Istruzione, Blair Boyer MP e la ministra per gli Affari Multiculturali e il Turismo, Zoe Bettison MP., come relaziona il Giornale Diplomatico.

Al centro dei colloqui il rafforzamento dei rapporti istituzionali, commerciali e culturali con il South Australia.

Crudele ha partecipato inoltre ad una tavola rotonda con la Flinders University e la University of South Australia per tracciare un bilancio sull’insegnamento della nostra lingua a livello universitario. La visita al Parlamento del South Australia è stata ospitata dall’on. David Speirs MP, leader dell’opposizione. La valorizzazione della collettività italiana residente è stata oggetto di ulteriore confronto con il Com.It.Es South Australia che ha altresì ospitato un incontro con rappresentanti di associazioni e club italiani presenti sul territorio.

L’amb. Crudele ha inoltre rilasciato due interviste a Radio Italia Uno e Radio Italiana 531. Nel distretto di Lot Fourteen l’ambasciatore ha incontrato il direttore della Australian Space Agency, Enrico Palermo, la direttrice dell’Australian Cyber-Collaboration Centre, Rachel Walsh, nonché le nostre principali aziende attive in ambito aerospazio e cybersecurity.

SLa visita si è conclusa con la partecipazione al 14° Space Forum di Adelaide, principale evento fieristico di settore in Australia organizzato dalla The Andy Thomas Space Foundation che ha visto l’adesione di oltre 1000 delegati da tutto il mondo, dove la presenza del Sistema Italia è stata assicurata da ITA Trade Agency in collaborazione con quest’Ambasciata e la Camera di Commercio italiana in Australia.