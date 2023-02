Primarie Pd 2023, Bonaccini: “Ha vinto Schlein, pronto a dare una mano”

(Adnkronos) – “Vi chiedo di mandare un grande abbraccio a Elly Schlein. Le ho fatto un grande in bocca al lupo per la responsabilità che assume alla guida del Partito Democratico”. Stefano Bonaccini ammette la sconfitta nelle primarie Pd 2023 e annuncia la vittoria di Elly Schlein, che sarà la nuova segretaria del partito succedendo a Enrico Letta.

“Io sento, e non ho dubbi che la sentono tutti quelli che mi hanno dato una mano da vicino, sentiamo la responsabilità di metterci a disposizione per dare una mano a Elly e a tutta la comunità del Partito democratico. Noi ci sentiamo parte di questa grande responsabilità. Grazie a tutti voi per la mano che mi avete dato, grazie ai volontari che hanno tenuto aperti i seggi. Grazie a chi ha fatto in modo che quella di oggi fosse una bella giornata di democrazia e partecipazione”, dice Bonaccini rivolgendosi al suo comitato.

Schlein dalle prossime ore si troverà alla guida “di un Partito democratico che ha bisogno di reagire, di rigenerarsi, noi veniamo da troppe sconfitte nazionali e da due sconfitte nelle due più grandi regioni italiane, una tra l’altra che governavamo. Oggi sono solo quattro le regioni governate dal centrosinistra”.