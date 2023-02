Primarie Pd, Bonaccini vince a Caserta, a Napoli Schlein in testa

Sono 54.495 i partecipanti al voto delle Primarie del Pd in Campania, senza contare Salerno e la provincia, i cui dati sono ancora in conteggio in 31 seggi, secondo quanto si apprende. I primi dati sui risultati arrivano all’Ansa dalla commissione Pd di Caserta dove Stefano Bonaccini ha vinto con 5408 voti, il 66,7%, mentre Elly Schlein ha preso 2700 voti, il 33,3%. A Caserta hanno votato 8108 cittadini. La provincia con più voti è Napoli con 36.327 voti, seguita da Benevento con 9840 e Avellino con 9.820, manca il dato di Salerno al momento. A Napoli città, dalle prime indiscrezioni di vertici dem di Napoli, è davanti Schlein con circa 6.500 voti davanti ai 5.500 di Bonaccini.