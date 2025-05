Primark investe oltre 40 milioni di euro sul mercato italiano e apre 5 nuovi store

Primark, il retailer internazionale di moda, rinnova oggi il suo impegno nel mercato italiano con l’annuncio di un investimento di oltre 40 milioni di euro nel Bel Paese per 5 nuovi negozi. I nuovi punti vendita saranno situati a Roma, Biella, Perugia e Napoli, con ben due store. Queste nuove aperture porteranno la presenza di Primark in Italia a un totale di 26 punti vendita, generando inoltre 700 nuovi posti di lavoro nel settore retail.

Sin dall’apertura del suo primo negozio nel 2016 presso il centro commerciale ‘Il Centro’ di Arese, Primark ha registrato un grande successo tra i consumatori italiani, espandendosi e arrivando a 18 punti vendita in tutto il Paese, tra cui un flagship store e headquarter nel centro della capitale della moda italiana, Milano.

Nell’ambito del suo piano di espansione, Primark porterà la sua offerta in tre nuove città: Biella (centro commerciale ‘Gli Orsi’), Perugia (centro commerciale ‘Collestrada’) e Napoli (centri commerciali ‘Grande Sud’ e ‘La Cartiera’). Inoltre, dopo il successo riscontrato dall’apertura dei punti vendita presso i centri commerciali ‘Maximo’ e ‘Roma Est’, inaugurati rispettivamente nel 2020 e nel 2021, il retailer aprirà un terzo punto vendita nella capitale.

Primark da sempre si contraddistingue per il suo focus sulla creazione di un’esperienza di acquisto unica in-store, accessibile a tutti, motivo per cui questi cinque nuovi negozi saranno progettati proprio per riflettere le esigenze dei clienti, con un’ampia area dedicata ai capi di abbigliamento, ai prodotti beauty e agli articoli per la casa, tutti a prezzi accessibili. I nuovi negozi disporranno, inoltre, di casse self-service insieme a quelle tradizionali, affinché i clienti possano avere maggiore scelta nelle modalità di pagamento, con la possibilità di effettuare acquisti in velocità e comodità.

Questo annuncio segue l’investimento di 50 milioni di euro effettuato da Primark in Italia nel novembre 2023, che prevedeva l’apertura di cinque nuovi negozi a Torino, Livorno, Salerno, Cosenza e Genova. Nello stesso anno è stata annunciata anche l’apertura di un altro negozio a Parma.

Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso del nostro percorso di crescita in Italia: in soli nove anni, siamo arrivati a 18 punti vendita in 10 regioni e il potenziale di crescita è ancora molto elevato. Oggi siamo entusiasti di annunciare un ulteriore investimento di 40 milioni di euro che ci aiuterà ad ampliare il nostro portfolio di punti vendita, generando nuovi posti di lavoro e sostenendo le comunità locali. Sappiamo che gli italiani amano la nostra offerta di abbigliamento per bambini, i capi basic, come i pigiami e la biancheria intima, e il nostro incredibile team lavora sodo ogni giorno per portare il nostro valore imbattibile ai clienti di tutta Italia. Prevediamo di crescere ancora in Italia e nel mondo e non vediamo l’ora di rendere accessibili i prodotti Primark a tutti”.

Per supportare l’apertura dei nuovi negozi, Primark creerà 700 posti di lavoro in ambito retail, portando lo staff a oltre 5.000 colleghi in Italia. Primark Italia ha un modello di gestione delle persone unico nel suo genere, che include programmi di formazione come “Grow with Primark”, incentrato sullo sviluppo e sull’avanzamento della carriera interna. Dall’inizio del programma, l’80% dei manager ha ottenuto una promozione interna e molti colleghi hanno avuto l’opportunità di trasferirsi nelle diverse città in cui Primark è presente, facendo importanti avanzamenti di carriera. Tra gli esempi, in occasione dell’ultima apertura dello store a Salerno, il 100% del team dirigenziale faceva parte del programma ed è ha ottenuto una promozione interna.

Laura Finocchiaro, Head of People & Culture di Primark Italia, ha dichiarato: “Lavorare in Primark rappresenta un’opportunità per costruire una solida carriera nel settore del retail, con programmi di formazione interni come ‘Grow with Us’, nonché opportunità di apprendimento e sviluppo su tutti i livelli. È previsto un mix di figure professionali a tempo pieno e part time, tra cui retail assistant e posizioni manageriali, i candidati interessati potranno presentare la propria candidatura attraverso il sito Web nella sezione Carriere di Primark nei prossimi mesi.”

L’investimento di Primark in Italia rientra nell’ambiziosa strategia di espansione del retailer a livello internazionale in nuovi ed esistenti mercati: attualmente Primark ha 462 negozi in 17 mercati e continua il suo percorso di crescita.