Primark rafforza la presenza nel Sud Italia: nuovo punto vendita al ‘Metropolis’ di Rende (CS)

Primark, il retailer internazionale di moda, ha inaugurato oggi il suo nuovo ed attesissimo store all’interno del centro commerciale ‘Metropolis’, situato a Rende, Cosenza. Questa nuova apertura rappresenta il 19° store di Primark in Italia e il primo in assoluto nella Regione Calabria. L’apertura di questo nuovo punto vendita è stata possibile grazie a un investimento di 10 milioni di euro nella regione, creando 100 nuove opportunità di lavoro nel settore retail a livello locale.

Con una superficie commerciale di 3.300 metri quadrati suddivisi su un unico livello, il nuovo negozio offre la fantastica esperienza in-store per cui Primark è da sempre conosciuta e amata: una vasta gamma di prodotti, dagli elementi basic per tutti i giorni alle ultime tendenze moda, inclusa la popolare collezione ‘Edit’ e le collaborazioni con Rita Ora e Paula Echevarria. Lo store offre inoltre linee di prodotti beauty, lifestyle e home, il tutto a prezzi accessibili. I clienti potranno infine scoprire la nuova collezione denim da donna, pensata per adattarsi a ogni stile e occasione.

Aperto appena in tempo per il periodo del back to school, i clienti potranno acquistare anche gli ultimi articoli indispensabili per la scuola: dagli zaini al materiale di cancelleria, fino agli accessori utili per la pausa pranzo e l’abbigliamento casual da indossare ogni giorno.

Il nuovo negozio sarà dotato di 10 casse self-service, affiancate da 6 casse tradizionali. I clienti potranno usufruire di 16 camerini, tra cui 14 standard, uno per famiglie e uno accessibile alle persone con mobilità ridotta, garantendo così un’esperienza di shopping più inclusiva e conveniente per tutti.

Primark si impegna a offrire prodotti realizzati con materiali provenienti da fonti più sostenibili e accessibili a tutti. Attualmente, infatti, il 66% degli indumenti Primark è realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, unitamente all’impegno già annunciato di raggiungere l’obiettivo del 100% in tutti i capi di abbigliamento entro il 2030.

Luca Ciuffreda, Responsabile di Primark Italia, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di aprire il nostro nuovo negozio all’interno del Centro Commerciale ‘Metropolis’. Sono particolarmente orgoglioso della passione, della dedizione e della collaborazione dimostrate da tutto il team Primark che ha lavorato duramente per rendere possibile questo traguardo. Siamo felici di portare la nostra proposta unica di prodotti alla moda e accessibili ai cosentini e, più in generale, ai calabresi, e non vediamo l’ora di accogliere i nuovi clienti nel nostro negozio.”

Il Sindaco di Rende, Sandro Principe, ha preso parte ai festeggiamenti tagliando il nastro per celebrare la grande apertura del negozio e accogliendo questa nuova realtà all’interno della comunità locale. Dichiara: “Siamo lieti di ospitare un marchio importante come Primark, il cui arrivo offre nuove opportunità alla comunità rendese. L’azienda ha già impiegato 100 giovani locali e rappresenta un vanto per il territorio, essendo il suo unico punto vendita in Calabria. L’amministrazione comunale ringrazia la multinazionale per aver scelto Rende e il centro commerciale Metropolis, e garantirà tutti i servizi necessari per il pieno funzionamento del nuovo punto vendita. L’apertura conferma la scelta strategica di Rende di avere un centro commerciale in pieno centro, con il complesso Metropolis che oggi ospita 90 negozi e circa 600 lavoratori. Rende continua a distinguersi come città attrattiva per investimenti, attività imprenditoriali e lavoro giovanile.”

Luca Maganuco, Senior Managing Director di Multi Italy, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Primark all’interno del centro commerciale ‘Metropolis’. L’apertura di un tenant di caratura internazionale come Primark rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento della tenancy mix del centro, consolidandone il posizionamento come centro commerciale di riferimento per l’intera regione calabrese. L’ingresso di un anchor tenant di questa rilevanza contribuirà in modo sostanziale ad un ulteriore miglioramento dei dati di affluenza e fatturati del centro, incrementando di conseguenza la valorizzazione dell’asset”.

L’apertura di Primark ‘Metropolis’ rappresenta un altro importante traguardo nell’ambizioso percorso di espansione che il retailer sta portando avanti in Italia. Questo annuncio fa, infatti, parte del più ampio investimento da 50 milioni di euro annunciato a novembre 2023, che prevedeva l’apertura di nuovi store a Torino, Livorno e Salerno lo scorso anno. In aggiunta, Primark ha recentemente annunciato un ulteriore investimento di 40 milioni di euro per l’apertura di altri cinque store nel Paese, che saranno situati a Biella (centro commerciale Gli Orsi), Perugia (centro commerciale Collestrada), Napoli (centri commerciali Grande Sud e La Cartiera) e Roma.

Questo annuncio è in linea con l’ambiziosa strategia di espansione internazionale del retailer, sia in nuovi mercati che in quelli esistenti. Attualmente Primark conta 473 store in 17 mercati e continua il suo percorso di crescita.