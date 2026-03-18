“Primary”, progetti di bioeconomia rurale: finanziamenti per 900mila euro

Il progetto “Primary” ha lanciato una open call di finanziamento a cascata destinata a sostenere nuovi modelli di business nel settore agricolo e bioeconomico. L’iniziativa mira a promuovere lo sviluppo di catene del valore sostenibili nelle aree rurali, valorizzando sottoprodotti agricoli poco utilizzati attraverso soluzioni di upcycling locale. In particolare, l’obiettivo è testare, validare e replicare modelli innovativi di business in grado di generare nuove opportunità economiche per agricoltori, cooperative e attori delle filiere agroalimentari.

I sottoprogetti finanziati devono avere tre principali finalità operative: il primo obiettivo riguarda la validazione e il miglioramento dei modelli di business sviluppati da Primary. I progetti selezionati dovranno testare e adattare quattro modelli legati alla valorizzazione di specifici residui agricoli sottoutilizzati, in particolare erba, residui di serre, sottoprodotti del cotone e potature di ulivi. Il secondo obiettivo è dimostrare la replicabilità e la scalabilità delle tecnologie e dei processi sviluppati dal progetto. I consorzi selezionati dovranno sperimentare almeno uno dei sei processi tecnologici individuati dal progetto, tra cui bioraffinazione, fermentazione sommersa, fermentazione in stato solido, tecnologie di produzione di fibre, pellettizzazione e processi di pirolisi o gassificazione dei residui agricoli. Infine,

il terzo obiettivo riguarda il rafforzamento del trasferimento di conoscenze nel settore della bioeconomia. I sottoprogetti dovranno coinvolgere attori locali e regionali, come imprese agricole, cooperative e organizzazioni del territorio, nelle attività di sperimentazione e validazione.

Possono partecipare soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese associato a Horizon Europe. In particolare, la call è rivolta ad sgricoltori e aziende agricole

cooperative agricole; piccole e medie imprese (PMI) attive nella bioeconomia o nella trasformazione agroalimentare; startup e imprese innovative; centri di ricerca e università; organizzazioni e attori delle filiere bio-based interessati allo sviluppo di nuove catene del valore rurali

Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 900.000 euro destinato al finanziamento di progetti dimostrativi su piccola scala.

La call resterà aperta fino all’8 giugno.