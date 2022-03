Primato storico delle relazioni tra Italia e Germania

E’ notizia diffusa dal sito dell’Ambasciata italiana a Berlino, che le relazioni economiche tra Germania e Italia hanno fatto registrare nel corso del 2021 un primato storico assoluto. Il dato rappresentato dalle esportazioni italiane verso la Germania (66,9 miliardi di euro) rappresenta infatti il risultato più significativo mai raggiunto per le nostre esportazioni verso un mercato estero. Allo stesso tempo anche il livello di interscambio (142,5 miliardi di euro) fa registrare il massimo storico nelle relazioni con un Paese partner.

“Si tratta di un risultato del tutto eccezionale, frutto della capacità dei nostri imprenditori e della efficacia delle misure adottate dalla Farnesina in particolare attraverso il Patto per l’Export” ha commentato l’Ambasciatore Armando Varricc hio. “I numeri che emergono confermano da un lato la assoluta centralità per l’Italia del partenariato economico con la Germania, e dall’altro il potenziale di crescita ulteriore che deriva da un rafforzamento della cooperazione nei settori più avanzati dell’innovazione e delle tecnologie sostenibili che costituiranno un elemento centrale del prossimo Vertice Intergovernativo”, ha concluso l’Ambasciatore.