Prime immagini del nuovo Renault Scenic E-Tech Electric

La concept-car Scenic Vision svelata al summit ChangeNow a Parigi preannunciava la seconda fase del progetto Renault nel segmento C dei veicoli elettrici, a complemento di una gamma già forte, composta da Megane E-Tech Electric, ZOE e Twingo. Scenic Vision ha indicato la strada verso una mobilità più sostenibile, più sicura e più inclusiva. Visionaria e sperimentale, incarnava le prospettive tecnologiche più avanzate in termini di decarbonizzazione. Nuovo Renault Scenic E-Tech Electric dà continuità a Scenic Vision, sviluppando il primo veicolo di serie ad incarnare la nuova strategia di sviluppo sostenibile della Marca basata su tre pilastri: ambiente, sicurezza ed inclusione. Nuovo Renault Scenic E-Tech Electric svela la sua silhouette definitiva celata da un camouflage appositamente progettato. Una flotta di veicoli pre-serie circolerà per le strade europee già da quest'estate, guidate dagli ingegneri Renault

Prodotti nel Centro ElectriCity di Douai, i veicoli pre-serie sfoggiano un camouflage realizzato da Renault Design. Un sottile gioco di linee e motivi tratti dal logo, con un accenno al design già precedentemente realizzato per Megane E-Tech Electric. Nuovo Renault Scenic E-Tech Electric sarà presentato in anteprima mondiale al Salone IAA 2023, il 4 settembre a Monaco.

