Primo incontro di LaborNà: a Monte S. Angelo Paolo Siani, Briganti e Morelli

Alle 16.45, nell’Università degli Studi Federico II a Monte Sant’Angelo, si svolgerà il primo momento di formazione del ciclo d’incontri organizzato da LaborNà, Laboratorio politico per la Città Metropolitana di Napoli.

Gli incontri – strutturati da remoto e in presenza compatibilmente con le restrizioni legate all’emergenza pandemica – si stanno svolgendo nella prestigiosa sede dell’Università Federico II di Napoli – Dipartimento Economia a Monte Sant’Angelo – aula Fabrizi – edificio 3.

Dopo l’incontro di presentazione di Labornà, che si è svolto venerdì 21 gennaio, sul tema: “Cittadini e Istituzioni Locali. Tra partecipazione e astensione”, con la partecipazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il primo momento di formazione si terrà venerdì 11 marzo, dalle ore 16.45 alle 18.45. Partecipa Paolo Siani, parlamentare e vice presidente Commissione Infanzia e Adolescenza della Camera dei Deputati. Intervengono Renato Briganti, professore di Diritto costituzionale, e Umberto Morelli, giurista – Mani tese Campania. Modera l’incontro la giornalista Emilia Leonetti.

La partecipazione in presenza (a causa della diffusione del Covid19) è consentita solo ad un numero ristretto di persone (è necessaria la prenotazione tramite il sito laborna.it/eventi). Per l’accesso in sala sarà verificato il possesso di green pass, è necessario indossare mascherina FPP2. Si potrà partecipare tramite piattaforma Teams (il link verrà pubblicato sul sito laborna.it e sarà possibile farne richiesta anche inviando una mail a info@laborna.it).

L’iniziativa è promossa dalle Associazioni VivoaNapoli, Manitese Campania, Asso.gio.ca., La Roccia, Visionair e Viva Flegrea. È realizzata con il patrocinio dell’Ucsi Campania e l’adesione della Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani e delle Associazioni I.p.e.r.s., Spazio Smile, A.Do.S. Campania, UCID Campania e Napoli, Inclusione sociale.

Il calendario degli incontri

29 aprile: Le Istituzioni Europee. Alla ricerca di una nuova Europa e di una politica europeista

20 maggio: Sfide e opportunità della trasformazione digitale nelle democrazie. Alfabetizzazione mediatica e cittadinanza globale

Per info e adesioni: www.laborna.it – info@laborna.it – cell. 3760823235.

Comitato tecnico: Flavio Baldes, Renato Briganti, Gennaro Campanile, Diego Consiglio, Gino Garofalo, Emilia Leonetti, Carlo Lettieri, Francesco Manca, Daniela Paone, Francescopaolo Tamma, Gianfranco Wurzburger.

Il laboratorio

Lo scopo del Laboratorio/Scuola di formazione politica è creare un movimento d’opinione che coinvolga persone impegnate nella promozione della cittadinanza attiva, del bene comune e della cultura politica. LaborNà nasce nel 2005 e si muove in una prospettiva di riflessione politica ampia, comprensiva e rappresentativa della ricchezza delle differenze. Riprende le attività in modo strutturato nel 2021, arricchito da nuovi impulsi, soprattutto legati all’utilizzo dei Social. L’obiettivo non è costituire un partito, oppure una nuova organizzazione o associazione, ma realizzare momenti pubblici di confronto con cittadini ed esperti, per analizzare proposte e strutturare progettualità percorribili per lo sviluppo del territorio. Grazie ad un percorso formativo e forum, s’intende approfondire tematiche specifiche, puntando principalmente al coinvolgimento dei giovani.